Biographie

Prodige argentin de la guitare dans les années soixante-dix, Tomás Gubitsch fait ensuite partie de l'orchestre de Astor Piazzola. Il débarque à Paris dans les valises du maître en 1977 et décide de s'y établir. Tomás Gubitsch partage alors sa carrière entre jazz, musiques du monde, et contemporain. Dans chacun des styles, il choisit avec soin ses collaborations, côtoyant Steve Lacy, Nana Vasconcelos, ou Luc Ferrari. Ses propres albums Sans Cesse (Suite ) en 1997 et Songs of Innocence en 1999 ont un retentissement certain. Ítaca en 2012 marie rock, tango, et contemporain dans un exercice ardu.