Biographie

Avec son frère Jimmy au sein du Dorsey Brothers Orchestra ou avec son propre big band, Tommy Dorsey (1905-1956) a marqué l'histoire du jazz et de l'ère swing par une liste impressionnante de succès, de nombreus numéros un et une popularité internationale des années 1930 à 1950. Plus gros vendeur de la marque RCA Victor jusqu'à l'arrivée d'Elvis Presley, il a vu défiler dans ses orchestres des chanteurs tels que Bing et Bob Crosby, Edythe Wright, Jack Leonard, Frank Sinatra et The Pied Pipers, incluant Jo Stafford. Tromboniste, trompettiste et leader de big band, il laisse à la postérité des standards comme « Lullaby of Broadway », « Chasing Shadows », « On Treasure Island », « The Music Goes Round and Round », « All the Things You Are » ou « I'll Never Smile Again », tous repris par les formations de l'époque et les suivantes, alors que la concurrence fait rage avec Benny Goodman ou Glenn Miller. Durant la Seconde Guerre mondiale et après, Tommy Dorsey multiplie les apparitions dans les comédies musicales, notamment Ship Ahoy et Show Boat, et fait l'objet d'un film, The Fabulous Dorseys (1947). Rejoint par son frère en 1953, il anime l'émission télévisée Stage Show jusqu'à sa mort. Sa formation, The Tommy Dorsey Orchestra, lui survit avec d'autres chefs d'orchestre.