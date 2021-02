Biographie

Claveciniste, organiste, chef d'orchestre et de choeur né à Zwolle (Pays-Bas) le 2 octobre 1944, Anthonius Gerardhus Michael Koopman est le fondateur de The Amsterdam Baroque Orchestra (1979) et de The Amsterdam Baroque Choir (1992). Étudiant en musicologie à l'Université d'Amsterdam, il remporte les grands prix supérieurs de conservatoire, dans la classe d'orgue de Simon C. Jansen en 1969 et dans la classe de Gustav Leonhardt en 1970. Spécialisé dans la musique baroque, il fonde successivement les ensembles Musica da Camera (1966) et Musica Antiqua Amsterdam (1970) et enseigne aux conservatoires de Rotterdam et d'Amsterdam. Après des collaborations avec René Jacobs et Jordi Savall, il fonde l'ensemble de référence The Amsterdam Baroque Orchestra et multiplie les enregistrements pour les labels Philips et Erato, parallèlement à ses interprétations personnelles d'oeuvres pour orgue ou clavecin. Nommé à la direction de l'Orchestre de chambre de la radio néerlandaise (1994), après avoir adjoint un choeur à son ensemble baroque, Ton Koopman se lance dans l'enregistrement de l'intégrale des cantates (1994-2005) et l'intégrale des oeuvres pour orgue de Bach (1995-2000), ainsi que l'ensemble des oeuvres pour clavier de Buxtehude (2004-2014). À partir de 2000, il officie en tant que chef invité de l'Orchestre de chambre de Lausanne. Marié à la claveciniste Tini Mathot, Koopman enseigne au Conservatoire royal de La Haye et à la Royal Academy of Music de Londres. En 2003, il fonde son propre label, Antoine Marchand, distribué par Challenge Classics et en 2011, il entame une résidence de trois années à l'Orchestre de Cleveland.