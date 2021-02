Biographie

De son vrai nom Anthony Terrell Smith (né à Los Angeles le 3 mars 1966), le rappeur américain Tone-L?c se rend célèbre du jour au lendemain pour le titre « Wild Thing », basé sur un sample de Van Halen, qui se classe n°2 au Billboard. Suivi par le titre « Funky Cold Medina » (n°3), également écrit par Young MC, il porte l'album Loc-ed After Dark au sommet du classement pop en avril 1989, ce qui n'est alors que la seconde fois pour un artiste de rap. Remarqué pour sa voix rauque,Tone-L?c se dirige dans le doublage de films puis une carrière d'acteur après un deuxième album, Cool Hand Loc (1991), sans succès majeur. Il apparaît sur les bandes originales des films Posse (« Posse Love », 1993) et Ace Ventura (« Ace Is in the House », 1994). En 2003 sort la compilation Wild Thing & Other Hits. Tone-L?c est le détenteur d'un American Music Award reçu en 1990 dans la catégorie nouvel artiste de danse. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016