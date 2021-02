Biographie

Projet pop de l'australienne Toni Watson, née en 2000 à Mornington dans l'état de Victoria, Tones and I apparaît sur la scène musicale en 2019 avec une poignée de singles dont le hit international "Dance Monkey", extrait de son premier maxi sur Bad Batch Records, The Kids Are Coming. Révélée au plus grand nombre à une vitesse impressionnante, et son succès se voyant confirmé par les titres "Never Seen the Rain" et "Johnny Run Away", la chanteuse envahit les ondes FM et parcourt les festivals, faisant d'elle un nouvel espoir de la pop mondiale. © TiVo