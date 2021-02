Biographie

Figure incontournable du R&B des années 1990, Toni Braxton (née à Severn dans le Maryland le 7 octobre 1967) se fait remarquer au sein du groupe familial The Braxtons. Prise en main par les producteurs Babyface et L.A. Reid pour leur label LaFace Records, elle enregistre un premier album à succès, classé numéro un au Billboard et vendu à dix millions d'exemplaires à travers le monde grâce aux singles « Another Sad Love Song » et « Breathe Again ». Après trois Grammy Awards, elle enchaîne avec Secrets (1996) et ses singles « You're Makin' Me High » et « Unbreak My Heart ». Cette fois, ce sont quinze millions d'exemplaires qui s'écoulent à la sortie et deux nouveaux Grammy Awards à son palmarès. En 2000 sort The Heat (n°2, un Grammy Award), avant une lente chute de notoriété en raison de conflits avec son manager et une dépression chronique. Toni Braxton n'en continue pas moins d'enregistrer les albums More Than a Woman (2002), Libra (2005) et Pulse (2010). Elle se ressaisit avec l'album de duos Love, Marriage & Divorce (2014) avec Babyface (sacré meilleur album de R&B aux Grammy Awards) et l'album familial de The Braxtons, Braxton Family Christmas. En 2018 paraît Sex & Cigarettes. Pianiste, compositrice, productrice et chanteuse, Toni Braxton fait aussi carrière à la télévision américaine (Danse avec les stars et la série Braxton Family Values). En 2020, elle enclenche un nouveau virage en signant avec Island Records. Cette nouvelle collaboration se concrétise avec le single « Do It », qui voit le jour en avril, rapidement suivi par « Dance ». Un remix de « Do It » paraît en juin, cette fois agrémenté de l’intervention d’une autre figure des années 1990, Missy Elliott. Les deux versions intègrent le dixième album de la chanteuse, Spell My Name, qui voit le jour en août. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2020