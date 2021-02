Biographie

La carrière de Tony Bennett connaît trois phases différentes, chacune couronnée de succès. Au début des années 50, il chante une série de tubes qui font de lui l'un des artistes les plus populaires de l'époque. Au début des années 60, il refait surface avec des albums destinés à un public de variété. Et à partir du milieu des années 1980, il réussit à retrouver sa popularité auprès de générations d'auditeurs qui n'étaient pas nés au début de sa carrière. Il continue à chanter des standards populaires avec une voix de ténor chaude et rauque, faisant alterner son rythme et son phrasé avec la spontanéité d'un fan de jazz pour faire ressortir fidèlement les mélodies et les paroles des chansons. © William Ruhlmann /TiVo