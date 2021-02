Biographie

Formé en 1962 par le chanteur Frederick « Toots » Hibbert (né à May Pen le 8 décembre 1942), Toots & the Maytals fut l'un des groupes de reggae parmi les plus importants et populaires. Il donne même son nom au genre avec le titre « Do the Reggay » (1968). Né d'une famille de sept enfants et initié au gospel, Hibbert s'installe à Kingston où il fait la rencontre de ses partenaires chanteurs et musiciens. Sous le nom The Maytals, le groupe vocal connaît dès ses débuts un succès local en pleine vogue du ska et enregistre au Studio One de Clement « Coxsone » Dodd avec pour instrumentistes The Skatalites, avant de s'étoffer avec l'arrivée de musiciens. Après une victoire au Festival jamaïcain de la chanson avec le titre « Bam Bam » en 1966, et l'emprisonnement de son leader pour possession de marijuana, le groupe travaille avec le producteur Leslie Kong et engrange les hits, tels « Do the Reggay », « Pressure Drop », « Sweet and Dandy » et « 54-46 (That's My Number) ». En 1970, le titre « Monkey Man » dépasse les frontières. Signée par Island Records, la formation rebaptisée Toots & the Maytals participe à la bande originale du film The Harder They Come (1972) et s'impose avec des albums majeurs comme Funky Kingston (1973) et Reggae Got Soul (1975), assortis de tournées avec des groupes de rock comme The Who ou Eagles. Avec ses classiques désormais repris par la nouvelle vague britannique du ska, le groupe de « Toots » Hibbert distribue en un temps record le compte-rendu d'un concert sous la forme d'un double album culte, Toots Live (1980). Séparé après la sortie de Knockout (1981), Toots & the Maytals effectue son retour dans les festivals Reggae Sunsplash des années 1990, puis en 2004 avec l'album True Love, avec les participations de Keith Richards, Eric Clapton, Ben Harper et Willie Nelson, qui remporte un Grammy Award. Toujours actif malgré une blessure à la tête de son leader, le groupe emblématique apparaît aux festivals de Coachella et Glastonbury (2017) et fête un demi-siècle d'activité par une grande tournée. Le décès de « Toots » Hibbert le 11 septembre 2020, atteint par la pandémie de Covid-19 à l'âge de 77 ans, met un terme à l'aventure. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020