Biographie

Pianiste norvégien de jazz né à Oslo le 5 octobre 1970, Tord Gustavsen joue dans le groupe Aire & Angels le temps de deux albums avant de former son propre trio en 2003. Nouvelle recrue du label ECM, il publie les albums Changing Places (2003), The Ground (2004) et l'excellent Being There (2007). Son style calme et épuré prédomine à nouveau sur Resored, Returned (2010) et Extended Circle (2014), réalisés en quartette. L'album suivant, What Was Said (2016), est enregistré avec la chanteuse Simin Tander et son fidèle complice, le batteur Jarle Vespestad. Ce dernier participe à la reformation du Tord Gustavsen Trio pour l'album The Other Side (2018), avec un nouveau contrebassiste, Sigurd Hole. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018