Biographie

Tori Amos fait partie des chanteuses/compositrices qui ont combiné le lyrisme brut du rock alternatif avec une approche musicale nettement 1970. Sa musique se situe à mi-chemin entre les méditations orchestrées de Kate Bush et la poésie élémentaire de Joni Mitchell. En plus de relancer les traditions de chanteur/compositeur des années 70, Amos relance le piano comme un instrument rock & roll. Avec son album Little Earthquakes en 1992, Amos attire des partisans dévoués dont le nombre continue d'augmenter avec son deuxième album, Under the Pink, qui se vend à plus d'un million d'exemplaires et lance les tubes secondaires "God" et "Cornflake Girl." © Stephen Thomas Erlewine /TiVo