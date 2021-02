Biographie

Toro y Moi est un représentant du style défini en 2010 comme la chillwave, soit une variation de l'electro pop aux racines proches de la synth pop et de l'ambient, ainsi que du psychédélisme. De son vrai nom Chazwick Bundick, Toro y Moi développe une complicité artistique avec Washed Out, autre tenant du mouvement chillwave. Son premier album Causers of Time sort en 2010, suivi un an plus tard par Underneath the Pine et sa pochette pour le moins étrange. Anything in Return en 2013 poursuit la quête de perfection du prodige. Toro y Moi se classe pour la première fois au Billboard 200 avec What For? en 2015. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015