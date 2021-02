Biographie

Si la kora, instrument de tous les instruments, règne sans partage sur toute l'Afrique de l'ouest, insufflant, plus qu'un style, une couleur, un climat, une inspiration musicaux totalement identifiables, le malien Toumani Diabaté reste celui qui apprivoise, domine et fait chanter la kora, et ce, depuis des lustres. Et l'art de l'Africain ne se réduit pas à sa virtuosité : il entend bien devenir, par la pratique de son instrument, un messager des dieux. En 2014, il partage pour la première fois un album avec son fils Sidiki Diabaté sur Toumani & Sidiki. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015