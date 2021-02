Biographie

Les Sénégalais de Touré Kunda préfigurent au début des années quatre-vingt ce qui va devenir le courant world music. Autrefois sagement segmenté entre les différentes musiques dites ethniques, les musiques du monde se libèrent et se métissent entre elles et avec la pop et le rock. Touré Kunda débute sa carrière en France en 1980 avec l'album E'Mma Africa et d'intenses tournées où il fait découvrir son approche nouvelle. Le succès suit et l'album en public Live Paris - Ziguinchor s'écoule en 1984 à deux-cent-mille exemplaires. Les tournées deviennent alors mondiales et Natalia en 1985 est produit par Bill Laswell. Signe de son universalité, Touré Kunda est invité en 1999 par Santana sur l'album Supernatural. Santhiaba en 2008 reflète l'évolution d'u groupe qui a vieilli dignement. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015