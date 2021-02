Biographie

Née à Stockholm en 1987, Ebba Tove Elsa Nilsson, alias Tove Lo, est une auteure-compositrice-interprète suédoise proposant une electro-pop résolument ancrée dans son époque et servant d'écrin à des textes crus et décomplexés d'une franchise parfois déconcertante. Elle se fait connaître dès 2012 avec le single "Love Ballad" avant de livrer un premier maxi en mars 2014, Truth Serum, comprenant ce premier succès ainsi que les singles "Habits", "Not on Drugs" et "Out of Mind". C'est en septembre de la même année que paraît son premier album, Queen of the Clouds, contenant également "Not on Drugs" aux côtés des singles "Moments", "Time Bomb" et "Tousand Miles". L'album est en outre porté par le succès du Hippie Sabotage Remix de "Habits (Stay High)". © Olivier Duboc /TiVo