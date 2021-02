Biographie

Auteur, compositeur et interprète admiré par ses pairs et à l'influence avérée sur toute une génération, Townes Van Zandt (1944-1997) a lutté sa vie durant contre ses démons (dépression, misanthropie, alcool), livrant une oeuvre amenée à devenir culte. Puisant son inspiration dans le folk et la country, il connut une carrière à éclipses après des débuts prometteurs. Après six albums remplis de classiques publiés entre 1968 et 1973, il disparaît pendant cinq années et revient avec un chef d'oeuvre, Flyin' Shoes (1978). Il faut ensuite attendre neuf ans avant la sortie de At My Window (1987). Reconnu par la critique et les musiciens, Townes Van Zandt peine à toucher un public large. C'est dans des circonstances troubles qu'il meurt le 1er janvier 1997, à l'âge de 52 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015