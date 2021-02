Biographie

Tracy Chapman contribue à remettre à l'honneur les chanteurs compositeurs dans les années 80. Le succès de son premier album multiplatine en 1988 est inattendu, et son impact est durable. Bien qu'elle reprenne le ton de la confession du chanteur compositeur des années 70, ses chansons, plus précisément les tubes "Fast Car" et "One Good Reason" sont fraîches et puissantes, avec des mélodies simples et des paroles touchantes. Au moment de son premier album, seuls quelques artistes avaient autant de succès dans ce style, et elle a ouvert la voie à une nouvelle génération de chanteurs compositeurs jusque dans les années 90. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo