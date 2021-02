Biographie

Duo éphémère, dans la lignée du folk britannique, Trader Horne réunit la chanteuse anglaise Judy Dyble (ex-Fairport Convention, 1949-2020) et le pianiste, guitariste et chanteur nord-irlandais Jackie McAuley (ex-Them et Belfast Gypsies, né en 1946). Rencontrés par l'intermédiaire de Pete Sears, qui devait faire partie du groupe mais a préféré partir aux États-Unis pour une carrière florissante, tous deux se produisent sur de petites scènes londoniennes et sont découverts par le producteur Barry Murray, qui les engage pour le nouveau sous-label Dawn, affilié à Pye Records. Renforcé par les musiciens de studio Ray Elliot (flûte, clarinette), John Godfrey (basse) et Andy White (batterie), Trader Horne enregistre son unique album Morning Way, paru en mars 1970 et assorti des simples « Sheena » et « Here Comes the Rain ». Alors qu'un concert est programmé au Hollywood Music Festival de Newcastle-under-Lyme, Judy Dyble renonce et quitte le duo, remplacé à l'affiche par Mungo Jerry. McAuley maintient un temps l'activité du duo avec une nouvelle chanteuse, Saffron Summerfield, avant de privilégier une autre voie musicale. Le duo originel se réunira le 29 novembre 2015 afin de célébrer le 45e anniversaire de la sortie de Morning Way, puis en 2016 lors du Green Man Festival. Judy Dyble a entre temps repris une carrière musicale régulière et Trader Horne a atteint, malgré sa courte existence, le statut de groupe culte. Le 12 juillet 2020, Judy Dyble décède d'un cancer du poumon à l'âge de 71 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020