Biographie

Ce qui avait commencé à San Francisco comme le projet de deux hommes à voix fortes accompagnés d'une guitare est devenu le groupe Train en 1994. Selon un scénario peu courant, Columbia Records approche le groupe mais décide de le laisser se développer naturellement et sans contrainte de temps au sein d'une filiale (en l'occurence Aware Records). Drops of Jupiter, paru en 2000, devient disque de platine grâce à sa chanson titre sortie en single. My Private Nation lui succède en 2003, et bien que le disque ait beaucoup de mal à démarrer, il finit par prendre son envol grâce au single "Get to Me". © Roxanne Blanford /TiVo