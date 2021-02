Biographie

Le groupe se forme à Glasgow en 1990 alors que tous les musiciens sont encore étudiants aux Beaux-Arts. Après plusieurs formations sous différents noms, ils se nomment Travis en 1995. Rapidement étouffés par la ville et par le manque de débouchés, ils déménagent à Londres et sortent en 1996, un premier mini-album, All I Wanna Do Is Rock, suivi de Good Feeling. Le succès de l'album The Man Who en 1999 surprend avec ses deux millions d'exemplaires écoulés sur son territoire et ses cinq titres classés dans le Top 10. Son successeur The Invisible Band est n°1 en 2001. Il est suivi de 12 Memories (2003), The Boy With No Name (2007) et Ode to J. Smith (2008), tous dans la même veine pop qu'au début. Après un silence de cinq ans hormis un album solo de Fran Healy, Travis revient en forme avec Where You Stand en 2013. Le groupe déroule sa formule sur Everything at Once, trois ans plus tard, peinant à convaincre aussi largement que par le passé. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016