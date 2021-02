Biographie

Batteur précoce, Travis Barker connaît la popularité avec le groupe punk pop Blink-182 entre 1998 et 2005. Après avoir gardé les fûts de Box Car Racer en 2002 et The Transplants en 2003, le Californien tatoué à la coupe iroquoise forme l'éphémère +44 et collabore avec DJ AM. Gravement accidenté après le crash de son jet en 2008, il se remet à jouer avec Slash puis s'attelle à son premier album solo, l'étonnant et rap Give the Drummer Some paru en 2011. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015