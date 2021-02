Biographie

Né Jacques Webster à Houston (Texas) en 1992, le rappeur et producteur américain Travis Scott, affilié aux labels GOOD Music de Kanye West et Grand Hustle de T.I., apparaît au début des années 2010 avec un style entre chant et rap, rap sudiste et trap music, reposant notamment sur une utilisation importante de l'Auto-tune. Rapidement demandé de toutes parts, de Rihanna ("Bitch Better Have My Money") à Drake ("Portland") en passant par SZA ("Love Galore"), Scott entame en outre une collaboration soutenue avec Quavo et livre Rodeo, son premier opus, en 2015, porté par le single "Antidote". Suite à un second opus en 2016, Scott revient en 2018 avec Astroworld, son troisième effort studio officiel en date. © TiVo