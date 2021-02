Biographie

Personnage clé du rock expérimental depuis le début de l'aventure Nine Inch Nails en 1988, Trent Reznor est un musicien intègre aux multiples facettes. Producteur pour Marilyn Manson, collaborant aux bandes originales des films Natural Born Killers et Lost Highway, ou s'impliquant aux côtés de Tori Amos, Puff Daddy, et bien d'autres. Depuis le sabordage du concept Nine Inch Nails en 2009 et sa prise de distance avec l'industrie discographique, Trent Reznor multiplie les projets. Il forme le groupe How to Destroy Angels en 2010 avec sa femme et Atticus Ross. Composant et jouant la même année, la musique du film évènement The Social Network, avec Atticus Ross son nouveau complice. C'est encore ce duo qui est responsable en 2012 de la musique de Millenium, les Hommes Qui N'aimaient Pas les Femmes. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015