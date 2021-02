Biographie

Le danois Anders Trentemøller entame sa carrière de DJ dans les clubs dès 1997. Ce n'est pourtant que quelques années plus tard qu'il se lance dans l'écriture, livrant une poignée de premiers titres attirant rapidement l'attention de la scène electro et marquant le début d'une série de maxis. Son premier album paru en 2006, The Last Resort, recueil de travaux atmosphériques tirant sur l'ambient lui vaut la faveur des critiques tout en marquant la fin d'une période et le point de départ d'une mue vers des sonorités plus pop, confirmée au fil de ses efforts suivants jusqu'à Lost, paru en 2013. © Olivier Duboc /TiVo