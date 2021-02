Biographie

Pilier des studios, Trevor Horn (né à Durham, en Angleterre, le 15 juillet 1949) est considéré comme l'un des plus grands producteurs et éditeurs britanniques. Membre de The Buggles (« Video Killed the Radio Star ») puis de Yes et The Art of Noise, il fonde en 1983 le label ZTT Records (Propaganda, Frankie Goes to Hollywood) et s'investit à temps plein dans les domaines de l'édition avec Perfect Songs et la production de nombreux artistes et groupes dont ABC, Grace Jones, The Band Aid, Pet Shop Boys, Simple Minds, Paul McCartney, Seal, Cher, Rod Stewart, Tina Turner, Eros Ramazzotti, t.A.T.u., Belle and Sebastian et Robbie Williams. Précuseur de la pop synthétique, metteur en son visionnaire, il totalise trois BRIT Awards, un Grammy Award et un Ivor Novello Award. En 2010, sa carrière est couronnée par le titre de Membre de l'Ordre de l'Empire britannique pour ses bons et loyaux services. Toujours sur la brèche, il continue de produire différents artistes, notamment le groupe Yes, et, en 2017, sort la bande originale de la série animée The Reflection: Wave One. Après l'incendie qui a ravagé son studio la même année, il reconstruit la structure et enregistre avec The Sam Orchestra et plusieurs invités l'album Trevor Horn Re-Imagines the Eighties (2019), dans lequel il revisite les tubes pop-rock des années 1980. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019