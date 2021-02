Biographie

Le groupe Triangle a été brièvement un ténor du rock français au début des années 1970. Porté par l'esprit hippie et des textes post soixante-huitards, Triangle est inspiré musicalement par le rock progressif façon école de Canterbury (Soft Machine, Caravan, Gong) et le jazz rock teinté de funk en vogue à l'époque. Le succès est rapide avec Triangle et le titre « Peut-être demain ». L'album II (communément appelé « Viens avec nous », du nom de sa chanson phare) suit en 1972. Alors considéré comme un groupe majeur au côté de Ange, Triangle se sépare cependant après Homonymie en 1973. La mémoire de Triangle est honorée en 1997 avec la compilation Viens avec Nous et L'Intégrale 1970 - 1973. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015