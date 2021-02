Biographie

Nantes s’affirme de plus en plus comme un terreau fertile pour le renouveau de la musique française. Originaires de la ville, les musiciens Josselin Quentin (balafon), Benjamin Bouton (batterie), Jeff Vincendeau (contrebasse) et Fabien Ewenczyk (guitare) mettent sur pieds TribeQa en 2003. Profondément exotique, la musique du groupe se retrouve très rapidement vers de l’afrobeat à tendance électro jazzy. Un premier album éponyme voit le jour en 2008 et des invités de renom y participent, dont leur collègue nantais des C2C : DJ Greem. Ni une ni deux, les voilà signés chez un label qui publie le LP. La réussite critique est totale, ainsi que la réception du public : une tournée est organisée dans l’ensemble de la France, puis à l’étranger. La machine TribeQa est lancée ! Même si le groupe se sépare de Fabien Ewenczyk pour le remplacer par Etienne Arnoux-Moreau et qu’il ajoute DJ Djo derrière les platines, rien n’arrête le succès de leur musique métissée. Qolors sort en 2010 et fait encore office de repère pour plusieurs invités : Blake Worrell, Kadi Coulibaly etc. Encore une fois, la critique est totalement séduite par le contenu musical des Nantais. Après l’intensité provoquée par la réussite du groupe, les membres décident de faire un break en 2012. Finalement en 2016 sort le troisième opus intitulé Experiment. La formule est alors différente : c’est un trio qui s’occupe des productions avec une guitare, des plates et un balafon. © AR/Qobuz