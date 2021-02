Biographie

C’est avec une certaine violence que Tricky fait irruption en 1991 sur la scène underground rock, électro et rap. Décalé, intrigant, insaisissable et inquiétant, il est alors la cicatrice du visage de Massive Attack, invité sur trois titres du premier album de ses voisins bristolien, Blue Lines. Né Adrian Nicholas Matthews Thaws le 27 janvier 1968, il trainait en fait depuis plusieurs mois avec les membres du sound system local, The Wild Bunch, d’où naitra Massive Attack. Mais le rappeur furibard et zébulon ne se sentira jamais totalement intégré à la formation. Il sortira son premier album solo Maxinquaye en 1995. Doté d’une voix hypnotique reconnaissable entre toutes, il est d’emblée évident que le bonhomme à l’étoffe d’un grand et peut aisément rivaliser en solitaire avec ses « amis » de Massive. Charismatique à souhait, Tricky apparaît même à l’écran dans Le Cinquième Elément de Luc Besson. Il livrera par la suite plusieurs albums, dont le chef-d’œuvre Nearly God en 1996 (où il reprend même Tattoo de Siouxsie & The Banshees !). Son style est unique. Et ses albums sans ornière sont d’intrigants traités de soul anthracite, de rock atmosphérique et de dub du Troisième Millénaire. Comme d’envoûtants voyages de groove barge auquel le Bristolien convie souvent des voix de chanteuses (Martina Topley-Bird, son ex-femme, mais aussi Francesca Belmonte, Mykki Blanco et bien d’autres). Bref, de la musique pour aficionados de trip hop malsain, de rap atypique, de soul dépressive et de groove urbain extra-terrestre. © MD/Qobuz