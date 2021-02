Biographie

C’est le 15 mai 1937 que Trinidad Lopez III, alias Trini Lopez, voit le jour à Dallas au Texas. Très vite, il souhaite embrasser une carrière artistique à l’instar de son père, qui était chanteur, acteur, danseur et musicien au Mexique. Il n’a que 15 ans lorsqu’il monte son premier groupe, et c’est sur la recommandation du propre père de Buddy Holly qu’il rencontre le producteur Norman Petty. Celui-ci obtient au jeune Trini Lopez un contrat avec Columbia Records. Il quitte alors son groupe pour faire la route en solo. Il change ensuite de label et enregistre de nombreux singles, d’abord pour Volk Records puis pour King Records à partir de 1959. En 1962, il auditionne pour prendre la place du défunt Buddy Holly au sein d’une nouvelle mouture des Crickets, mais l’idée ne va pas à son terme. Tandis qu’il se produit en concert, il est repéré par Frank Sinatra, qui le signe sur son label fraîchement créé, Reprise Records. Son premier album, Trini Lopez at PJ’s, sort en 1963, et inclut notamment une version de « If I Had a Hammer », qui remporte aussitôt un succès colossal. Numéro un dans 36 pays, elle devient avec le temps la chanson « signature » de Trini Lopez, au même titre qu’une relecture du traditionnel mexicain « La Bamba », précédemment popularisé par Ritchie Valens. Au cœur des années 1960, Trini Lopez sort une série d’albums thématiques à succès, parmi lesquels The Latin Album en 1964, The Folk Album en 1965, The Love Album ou encore The Rhythm and Blues Album toujours en 1965. Il connaît de nombreux autres tubes dont « Lemon Tree », « I’m Comin’ Home » ou encore « Sally Was a Good Old Girl », mais ne se lasse jamais d’interpréter son tube « If I Had a Hammer » à la moindre occasion. Sa discographie s’enrichit de multiples albums et singles tandis que les tournées en Europe et en Amérique latine ne désemplissent pas. Il n’y a guère que sa brève incursion en territoire disco en 1978 pour être sanctionnée d’un retentissant flop commercial. Jusqu’à sa mort le 11 août 2020 à Palm Springs en Californie à l’âge de 83 ans et des suites de la Covid-19, Trini Lopez n’aura jamais cessé de chanter. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020