Biographie

Né Michael White IV dans l'Ohio en 1999 et relocalisé à Los Angeles, le rappeur américain Trippie Redd (ou Lil 14) apparaît en 2015 avec une série de titres pointant vers un style versatile mêlant cloud rap et trap en un brouet influencé par les travaux de T-Pain, Gucci Mane ou Lil Wayne et convoquant une certaine énergie rock ainsi que des colorations emo. Suite à deux mixtapes en 2016, Beast Mode et Awakening My InnerBeast, le MC perce dans le Top 100 américain avec A Love Letter to You en 2017, préparant le terrain pour une longue série de singles, de "Dark Knight Dummo" avec Travis Scott à "Jump" avec Julia Michaels, et la parution de Life's a Trip, premier album publié à l'été 2018. © TiVo