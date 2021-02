Biographie

Formé à Orlando en 2000 autour du vocaliste et guitariste américain Matt Heafy, le projet heavy metal Trivium mêle dès ses débuts une approche mélodique façon Iron Maiden à un rendu musclé hérité d'un Metallica, livrant un brouet aux accents metalcore bien éloigné des sonorités du death metal originel ayant régné sur son état d'origine, la Floride, dans les années 90. Suite à un premier effort, Ember to Inferno (2003), Trivium marque les esprits avec son second opus de 2005, The Ascendency, lui ouvrant la porte des plus grands festivals et initiant une série de succès commerciaux. Toujours actif malgré ses nombreux changements de personnel, le groupe livre en 2017 son huitième album studio sous la forme de The Sin and the Sentence. © TiVo