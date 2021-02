Biographie

Née à Gand en 1987, l'auteure-compositrice-interprète et multi-instrumentiste belge Trixie Whitley publie son premier maxi en 2009 sous le titre The Engine avant d'intégrer, la même année, la formation art rock Black Dub de Daniel Lanois le temps d'un album éponyme paru en 2010. Dès 2011, Whitley reprend le cours de sa carrière solo avec la parution du maxi Live at Rockwood Music Hall en 2012, suivi par un premier album solo début 2013, Fourth Corner. Il faut néanmoins attendre 2016 pour retrouver la chanteuse dans les bacs avec Porta Bohemica et la compilation Sway, regroupant chutes de studio et captations live. En 2019, la chanteuse revient aux côtés de Kid Koala sur son Music to Draw To: Io avant de livrer son troisième recueil studio, Lacuna. © TiVo