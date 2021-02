Biographie

Trio de DJ hétéroclite formé à Marseille en 1998, Troublemakers est constitué de DJ Oil, Arnaud Taillefer et Fred Berthet. Ensemble, ils composent une musique située aux confins de l'electro et du jazz, nourrie d'influences allant de la soul à l'ambient, parfaite pour accompagner des bandes originales réelles ou virtuelles. L'album Doubts & Convictions (2001) est un must du genre. Après le départ de Fred Berthet en 2004, Troublemakers a poursuivi son exploration sonore et visuelle dans le moyen métrage Express Way. © ©Copyright Music Story 2015