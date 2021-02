Biographie

Né Troye Sivan Mellet à Johannesburg en 1995 et installé à Perth, en Australie, le chanteur et comédien Troye Sivan apparaît sur la scène musciale au mitan des années 2000 sur les réseaux sociaux, additionnant plus de deux millions d'abonnés, l'encourageant dans l'enregistrement de deux maxis indépendants, Dare to Dream (2007) et June Haverly (2012). Signé chez EMI Australia en 2013, Sivan livre son troisième maxi sous la forme de TRXYE, atteignant les Top 10 canadien, américain et néo-zélandais. Suite au maxi WILD de 2015, bénéficiant des featurings de Broods et Tkay Maidza, Sivan livre enfin son premier album studio en 2018, Blue Neighbourhood, décrochant un numéro six australien. © TiVo