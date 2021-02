Biographie

C'est à l'âge de dix-huit ans que Tujamo se fait connaître en gagnant un concours de DJ en Allemagne en 2006. Il ne tarde pas à parcourir le monde, jouant indifféremment en Amérique du Sud, en Australie ou en Russie. Tujamo commence à s'imposer en tant que producteur avec des titres comme « How We Roll » ou « Do It All Right ». En 2012, il est numéro deux des charts dance allemands avec « Who » qui part à la conquète de l'Europe. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016