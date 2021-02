Biographie

tUnE-yArDs, entité conçue par l'Américaine Merrill Garbus (née en 1979), apparaît en 2009 avec l'album Bird-Brains, enregistré deux ans plus tôt sur un magnétophone digital. Le folk lo-fi agrémenté de bruits, de sons de percussions et de parties d'ukulélé, attire le label anglais 4AD qui propulse tUnE-yArDs dans le circuit du rock alternatif. En 2011, le deuxième album W H O K I L L, enregistré avec la bassite Nate Brenner, est encensé par la critique et le titre « Gangsta » est utilisé dans des séries télévisées. Merrill Garbus élargit alors son groupe pour la tournée qui suit et enregistre Nikki Nack, publié en 2014. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015