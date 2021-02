Biographie

Le collectif TV On The Radio de Brooklyn mêle post-punk, électro et autres éléments atmosphériques pour un résultat si original qu'il n'est guère étonnant d'apprendre que deux de ses membres principaux, le chanteur Tunde Adebimpe et le multi-instrumentiste et producteur David Andrew Sitek pratiquent également les arts plastiques. Le premier maxi du groupe, Young Liars, sort en 2003 et récolte des éloges quasi-unanimes. Les albums qui s'ensuivent, Desperate Youth, Blood Thirsty Babes (2004), Return To Cookie Mountain (2006), Dear Science (2008) et Nine Types Of Light (2011) renforcent au fil des ans cette réputation de formation parmi les plus visionnaires du 21ème siècle. © Heather Phares /TiVo