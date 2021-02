Biographie

Duo pop américain formé dans l'Ohio en 2009 autour de Tyler Joseph et Josh Dun, le projet Twenty One Pilots se bâtit une solide réputation sur le circuit local grâce aux réseaux sociaux et à des tournées constantes le voyant déployer des trésors d'énergie. Après deux albums auto-édités et évoluant en eaux pop sophistiquées aux saveurs rap, le groupe décroche un contrat chez Atlantic Records via le label Fueled By Ramen, pour lequel il livre le maxi Three Songs en 2012 avant de s'atteler avec le producteur Greg Wells (Adele) à l'enregistrement d'un premier album studio, Vessel, publié en 2013. Suite à Blurryface, second opus de 2015 décrochant des entrées dans l'essentiel des charts occidentaux dont un numéro un aux Etats-Unis, le groupe revient en 2018 avec Trench, confirmant son énorme succès. © TiVo