Biographie

Girl group formé en 2015 par JYP Entertainment dans le cadre du programme Sixteen et composé de cinq chanteuses-danseuses sud-coréennes (Nayeon, Jeongyeong, Jihyo, Dahyun et Chaeyoung), trois japonaises (Momo, Sana et Mina) et une taïwanaise (Tzuyu), la formation K-pop Twice entame dès sa première année d'existence une longue série de maxis avec The Story Begins, enchaînant les succès commerciaux et marquant notamment les esprits avec un sixième volet, Yes and Yes, numéro un sur ses trois marchés cibles. Si le groupe publie en outre les albums Twicetagram (2017) pour le marché coréen et BDZ (2018) et &Twice (2019) pour le marché japonais, c'est avec More & More, son neuvième maxi, qu'il revient en 2020, confirmant sa percée à l'international via les charts numériques. © TiVo