Biographie

Parti d'un rencontre entre un slammeur et deux DJ producteurs, Twin Twin passe des concerts dans les squats aux grandes scènes grâce à leur victoire au concours « Lance-toi en live » en 2010. Le trio gagne l'enregistrement d'un EP digital et une tournée générale, suivi de By My Side en fin d'année 2011 et de l'album Vive La Vie courant 2013. Sélectionné au Concours Eurovision de la chanson en 2014, Twin Twin se classe bon dernier avec le titre « Moustache ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015