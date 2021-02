Biographie

Groupe outrancier et à ce titre initiateur du glam metal, Twisted Sister est associé étroitement aux années quatre-vingt. Influencé par Alice Cooper et The New York Dolls pour l'allure provocante, Twisted Sister se situe musicalement entre Judas Priest et Slade. Après le tour de chauffe de Under the Blade (1982), Twisted Sister entre dans la cour des grands avec You Can't Stop Rock 'n' Roll en 1983. Stay Hungry en 1984 reste sa principale réussite, avant un rapide reflux personnalisé par Come Out and Play (1985) et Love Is for Suckers (1987). La tentative de Still Hungry (2004) qui est un ré-enregistrement de Stay Hungry, et l'album de Noël A Twisted Christmas (2006) font définitivement regretter que Twisted Sister n'aie pas eu la sagesse d'arrêter. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015