Biographie

Benedict Chijioke voit le jour à Londres en 1972 au sein d’une famille originaire du Nigeria mais passe son enfance dans une famille d’accueil. Le garçon trouve du réconfort dans la musique, et le hip-hop. Il fonde Ghetto Grammar, un programme d’éducation par le hip-hop en 1995 et enregistre son premier album, Awkward six ans plus tard, sous son nom d’artiste, Ty. Ce disque comprend les singles « Break the Lock » et « The Non Sense ». Il est suivi deux ans plus tard par Upwards qui atteint la 35e position au classement des meilleures ventes de disques indépendants en Grande-Bretagne. Une première victoire suivie d’un excellent accueil du single « Oh U Want More? », qui atteint la 65e marche du Top 100. L’ascension se complète d’une nomination au Mercury Prize, qui récompense les nouveaux talents britanniques en 2004. La réputation du rappeur étant faite, c’est ainsi que s’ouvre la possibilité en 2006, au détour de l’album Closer, d’accueillir plusieurs collaborateurs de renom : De La Soul, Speech, Bahamadia ou encore Zion I. Il quitte son label, Big Dada, en 2007, s’essaie au spoken word, puis publie en 2010 Special Kind of Fool. Huit ans plus tard, il publie un ultime album, A Work of Heart, puisque le rappeur succombe le 7 mai 2020 à l’âge de 47 ans, en raison d’une pneumonie consécutive à une contamination au Covid-19. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020