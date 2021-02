Biographie

Natif de Laguna Beach (8 juin 1987), le Californien Ty Segall se passionne pour le garage rock et le rock psychédélique des années 1960, qu'il met au goût du jour à partir de son premier album homonyme paru en 2008. Doté d'une énergie inépuisable, le guitariste et chanteur multiplie les collaborations et les enregistrements personnels : Lemons (2009), Melted (2010), Goodbye Bread (2011) et Twins (2012) sont autant d'occasions d'envahir les scènes après leur parution. Après l'album Slaughterhouse paru sous l'intitulé Ty Segall Band, il propose un album de ballades témoignant de son éclectisme, Sleeper (2013). Il revient à l'électricité et aux sonorités fuzz de sa guitare sur Manipulator (2014) et Ty Rex (2015), un hommage à l'une de ses influences, le groupe T.Rex de Marc Bolan. En 2016, entre des simples à tirage limité, paraît Emotional Mugger, avant un second album homonyme, enregistré avec le producteur Steve Albini et son nouveau groupe, The Freedom Band. Les mêmes musiciens officient sur l'album suivant Freedom's Goblin (2018). © ©Copyright Music Story Sophie Rosemont 2018