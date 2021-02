Biographie

De son vrai nom Scott Hansen, le musicien américain Tycho voit le jour le 7 février 1977 à Sacramento, en Californie. Passionné par la musique dès son plus jeune âge, il possède des goûts hétéroclites, allant du post-rock à l’ambient, en passant par le lo-fi ou l’electro, et qui vont peu à peu forger son identité musicale. Il publie son premier album Past Is Prologue en 2006, dans un univers essentiellement composé de machines. Mais sur la tournée qui suit, Scott Hansen s’entoure d’un groupe pour la première fois, alliant l’expérience électronique à l’énergie et au dynamisme d’une instrumentation organique. Zac Brown à la basse et à la guitare, ainsi que le batteur Rory O’Connor deviennent ainsi un peu plus que des musiciens de tournée et participent activement à l’élaboration de l’album suivant, Dive, qui intervient en 2011. Malgré tout cerveau artistique de Tycho, Scott Hansen est le véritable moteur du projet et guide les enregistrements des albums suivants, Awake en 2014, Epoch en 2016, Weather en 2019 et Simulcast en 2020. Ce dernier s’illustre immédiatement dans les charts spécialisés américains, grimpant jusqu’au sixième rang du classement Top Dance/Electronic Albums du Billboard. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020