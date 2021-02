Biographie

Né à Gardena, en Californie, en 1989, le rappeur américain Michael Stevenson alias Tyga grandit dans le quartier dur de Compton, à Los Angeles. Son pseudonyme signifie « Thank You God Always » en référence à son enfance chaotique. Sa première mixtape, Young On Probation (2007), convainc son cousin, le chanteur de Gym Class Heroes, Travie McCoy, de le prendre sous son aile. Il lui fait rencontrer Lil Wayne qui le signe sur son label Young Money Entertainment et sort son premier album No Introduction (2008). Après une nouvelle mixtape en collaboration avec Chris Brown, Fan of a Fan (2010), Tyga sort le 12 mars 2012 son deuxième album solo, Careless World: Rise of The Last King à la liste d'invités pléthorique. Tyga stagne quelque peu sur Hotel California (2013). En 2015 sort une nouvelle version officiellle de Fan of a Fan: The Album avec Chris Brown, suivie la même année de l'album solo The Gold Album: 18th Dynasty, produit par Kanye West.