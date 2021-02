Biographie

Le compositeur Tyler Bates, enfant de Los Angeles grandi à Chicago, a fréquenté toutes sortes de musiques avant de trouver sa voie dans les bandes originales pour films, télévision et jeux vidéo. Revenu à L.A. en 1993, il commence par enchaîner les séries B tout en s'occupant du groupe de rock Pet avec Lisa Papineau. Le succès des B.O. de Crow: City of Angels et de The Last Time I Committed Suicide (Suicide Club) voit Tyler Bates voler de ses propres ailes et animer les séquences de films comme Dawn of the Dead (2004), See No Evil (2006), le remake de Halloween (2007) et Doomsday (2007). La télévision fait appel à ses services pour Alien Avengers (1997), Rated X (2000) et Californication (2007). Devenu un spécialiste des ambiances fantastiques et de science-fiction, Tyler Bates a également signé les musiques de Watchmen (2009), Sucker Punch et Conan le barbare (2011). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015