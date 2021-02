Biographie

Né le 21 juin 1991, Tyler Childers voit le jour à Lawrence County, dans le Kentucky, d'un père travaillant dans l'industrie minière et d'une mère assistante maternelle. Il découvre la musique en intégrant la chorale de son église, puis se passionne pour la guitare à partir de 13 ans. Il mène ses études jusqu'à l'université, mais la passion de la musique le pousse à embrasser la carrière de musicien. Il publie un premier album à l'âge de 19 ans, Bottles and Bibles, un disque empreint de country et bluegrass. Le succès frappe à sa porte à la faveur du deuxième effort davantage axé sur l'americana, Purgatory, enregistré à Nashville en compagnie de Sturgill Simpson et David Ferguson. Le trio se retrouve en 2019 à la faveur d'un troisième opus, Country Squire. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019