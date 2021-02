Biographie

Né Tyler Gregory Okonma en Californie en 1991, le rappeur et producteur américain Tyler, The Creator compte parmi les artistes à la courbe de progression les plus étonnantes de sa génération, évoluant au sein du collectif Odd Future avant d'imposer sa voix rauque, son phrasé traînant et des paroles oscillant entre le mauvais goût et la sophistication au fil d'une série d'efforts solo initiée en 2011 avec Goblin et son single "Yonkers". Si Wolf (2013) et Cherry Bomb (2015) constituent deux sorties remarquées sur la scène underground, c'est Flower Boy (2017) qui voit le MC gagner les faveurs du grand public grâce aux titres "911 / Mr. Lonely", "Boredom" ou "Who Dat Boy", succès confirmé à la sortie de son remarqué cinquième effort de 2019, IGOR. © TiVo