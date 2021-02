Biographie

Bien moins célèbre que nombre de chanteurs et de producteurs, U-Roy est cependant un personnage clé de l'évolution de tout un pan du reggae. En tant que DJ et "toaster", U-Roy devient la figure de proue des sound systems et est directement l'un des pères du raggamuffin et du dancehall. En fait U-Roy est surtout un singjay qui ajoute ses propres vocaux sur les riddims d'autres artistes qu'ils soient instrumentaux où chantés. Propulsé sur le devant de la scène en 1970 par John Holt, U-Roy travaille ensuite avec les plus grands producteurs friands de son style unique. Dread in a Babylon en 1975 est le grand classique des débuts du raggamuffin et un monument du reggae tout court. Jah Son of Africa et Rasta Ambassador en 1977 sont aussi des albums de poids. Peu prolifique pour un artiste reggae, U-Roy privilégie la qualité à la quantité, en témoignent Serious Matter (2000) ou Now (2001). C'est entouré d'une belle cohorte d'invités qu'il sort Pray Fi Di People en octobre 2012. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015