Biographie

U96 est un projet de techno dance dont l'origine vient du film Das Boot qui relate en 1981 l'odyssée du sous-marin allemand U-96 au cours de la Seconde Guerre mondiale. Formé à Hambourg en 1991 par le DJ Alex Christensen et l'équipe de producteurs Matiz (Ingo Hauss, Helmut Hoinkis et Hayo Lewerentz), U96 se rend célèbre en samplant le thème principal du film sous le titre « Das Boot ». Le single est numéro un en Allemagne et devient un énorme hit dans toute l'Europe continentale ainsi que, dans une moindre mesure, en Grande-Bretagne. Sorti en 1992, l'album Das Boot montre que U96 est un groupe consistant de la scène techno et pas seulement un génial opportuniste. Le succès se poursuit d'ailleurs jusqu'en 1998 avec des singles comme « I Wanna Be a Kennedy » (1992), « Love Sees No Colour » (1993), « Love Religion » (1994), « Club Bizarre » (1995) et « Human » (1996). Se produisant toujours en tant que U96, Alex Christensen n'a jamais abandonné la scène et, continunt de faire retentir les lancinantes sirènes de « Das Boot », il sort en 2007 l'album Out of Wilhelmsburg qui est cependant loin de réitérer les scores du passé.