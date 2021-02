Biographie

Née à Birmingham en 1978 autour des frères Robin (guitare) et Ali Campbell (guitare, chant) et baptisée d'après les allocations chômages du moment (Unemployment Benefits), la formation reggae-pop britannique multi-ethnique UB40 décroche la première partie des Pretenders en 1979 et, bénéficiant de l'appui des derniers défenseurs du mouvement revival 2-tone ska, livre un remarqué premier album sous la forme de Signing Off, donnant le ton avec des titres comme "Food For Thought". Dès lors, et fort de l'accueil réservé à son premier opus, UB40 poursuit sa route au fil des décennies, de Labour of Love (1983) à For the Many (2019) en passant par Rat in the Kitchen (1986) ou Who You Fighting For? (2005), semant son lot de hits, comme "Red Red Wine" ou "Kingston Town". © TiVo